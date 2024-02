Muore sbranato da tre rottweiler mentre fa jogging vicino Roma

Spread the love

ANSA – L’allarme è scattato intorno alle 8.30. All’arrivo dei soccorsi per il runner non c’era più nulla da fare. L’uomo, vestito con abbigliamento da corsa, era riverso a terra. Sul corpo e sul volto profonde lesioni provocate dai morsi dei cani. Il 39enne avrebbe provato inutilmente a difendersi come dimostrerebbero le numerose ferite alle braccia. Appena si è intuito l’accaduto è scattata la caccia ai rottweiler che, dopo aver ucciso l’uomo, erano liberi nell’area verde abitualmente frequentata sia da sportivi che da famiglie con bambini, in particolare nelle giornate di festa. Impegnati nelle ricerche i carabinieri di Manziana e i forestali, guardiaparco e veterinari. Sono stati immediatamente chiusi tutti i varchi d’accesso e il bosco è stata passato al setaccio.