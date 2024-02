VIDEO – Indonesia: fulmine colpisce e uccide calciatore in campo, video choc

Spread the love

Il fulmine illumina di colpo il campo di calcio durante una partita, siamo in Indonesia. E centra Septian Raharja, 35 anni, colpito nel bel mezzo di un’amichevole.

Raharja, della squadra Football Boots Indonesia Subang, sabato 10 febbraio stava giocando la seconda metà della partita allo stadio Siliwangi di Bandung.

Secondo la stampa indonesiana il calciatore è arrivato in ospedale privo di sensi, con ustioni su tutto il corpo. La partita era iniziata sotto un cielo sereno. Poi il tempo è cambiato, improvvisamente.

I social hanno rilanciato il video della partita, le immagini sono forti, tutto accade in pochi secondi, il calciatore non ha scampo e resta esanime sul campo, nello choc generale. La partita è stata interrotta.

