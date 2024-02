Siracusa, i Vigili del fuoco presenti alla consegna del “Regalo Sospeso” insieme a UNICEF

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I vigili del fuoco, in qualità di ambasciatori Unicef, questa mattina hanno partecipato alla consegna del “Regalo Sospeso” alle case famiglia che a Siracusa accolgono i bambini in difficoltà . Si tratta di una valigetta piena di giochi e attività , realizzata insieme a Clementoni e all’artista Merioone.

Il “regalo sospeso” sostiene i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione delle bambine e dei bambini. Presenti nella sede Unicef Siracusa di via Piave, la presidente nazionale Carmela Pace, la presidente provinciale, professoressa Pina Cannizzo, l’assessore alle politiche sociali e pari opportunitĂ , Barbara Ruvioli, l’ing. Francesca Guido per il Comando dei Vigili del fuoco.