Funerali di Navalny a Mosca: la bara sepolta sulle note di “My Way”, decine di arresti in Russia

Decine di arresti in varie città russe per il funerale di Alexei Navalny. A Novosibirsk, in Siberia, almeno 25 persone sono state arrestate presso il monumento dedicato alle vittime delle repressioni politiche. In totale sono 56 le persone arrestate in 13 diverse città della Russia durante la cerimonia funebre.

Sono arrivati in migliaia per dare l’ultimo saluto ad Alexei Navalny, il leader di opposizione russa morto il 16 febbraio nella colonia penale IK-3. A due settimane dal decesso per “cause naturali” venerdì 1° marzo si sono svolti i funerali nella chiesa dell’Icona della madre di Dio, nel quartiere Maryino nel sud-est di Mosca dove viveva con la sua famiglia. La salma è stata sepolta nel cimitero Borisovskoe, poco più a sud, oltre il fiume.

Mentre la sua bara veniva calata nella fossa, l’orchestra suonava le note di My Way, il brano di Frank Sinatra, e durante la cerimonia è stata suonata anche la musica della scena finale del film Terminator 2, il preferito di Navalny.

