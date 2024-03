VIDEO – Strage del pane a Gaza, Unicef: “Situazione disperata, fate presto”

Spread the love

Gaza, 2 marzo 2024 – “Gli incidenti come quello gravissimo dell’altro giorno e altri meno gravi avvenuti in precedenza sono la dimostrazione che la situazione della popolazione civile è disperata, perché non riesce ad accedere ai beni essenziali per sopravvivere. Ci sono mille storie.

Penso a una giovane madre, che ha partorito in uno dei pochi ospedali aperti, ma che è stata dimessa tre ore dopo un cesareo e poi nel rifugio aveva solo l’acqua troppo salata che veniva dal desalinizzatore e che non poteva usare per preparare il latte in polvere per il proprio bambino che letteralmente stava morendo di fame.

E non aveva neppure prodotti detergenti per medicare i punti del suo taglio cesareo. Noi abbiamo assistito lei e il bambino, che ora stanno bene, ma in altri casi non è stato così: a Gaza nascono 180 bambini al giorno e la fame e la mancanza di aiuti uccidono”. Così da Gaza il portavoce di Unicef Palestina, il belga Jonathan Cricks.

