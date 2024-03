VIDEO – Roma, manifestazione per Mikis Mantakas: saluti romani al grido “presente”

Spread the love

Saluti romani e il grido “presente” alla manifestazione di alcuni militanti di estrema destra in piazza Risorgimento a Roma, per la commemorazione di Mikis Mantakas, l’attivista della Lega nazionale degli studenti greci in Italia e militante del Fronte universitario d’azione nazionale (Fuan), ucciso nella Capitale il 28 febbraio del 1975 davanti alla sezione del Msi di via Ottaviano. La manifestazione, con fiori, canzoni e poi il saluto fascista accompagnato dal presente, è stata organizzata, tra gli altri, dalla Rete dei patrioti, gruppo composto da alcuni fuoriusciti di Forza Nuova, dove hanno partecipato una cinquantina di persone. Tra loro anche militanti ciprioti e greci.

