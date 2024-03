Appartamento in fiamme a Salerno: evacuato un intero stabile

Spread the love

Incendio in un appartamento questa mattina a Salerno, in via Raffaele Guariglia, al civico 1. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno sono intervenuti nella zona di Pastena per spegnere le fiamme che hanno coinvolto un intero appartamento al quinto piano. Una persona è stata affidata alle cure del 118 a causa dell’inalazione di fumi tossici. L’intero edificio è stato evacuato temporaneamente per precauzione. Il personale medico del 118 ha controllato quattro personetra cui un neonato. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze per la salute.

