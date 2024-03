Ilbono, grosso incendio in un deposito: Vigili del Fuoco al lavoro per la bonifica

Spread the love

La squadra 8A del Distaccamento di Lanusei è intervenuta ieri sera a Ilbono per un incendio all’interno di un deposito edile dove per cause in corso di accertamento si è propagato un incendio partito da un mezzo da lavoro.

Sul posto la squadra VF è intervenuta con 10 unità e 4 mezzi oltre al funzionario giunto dalla Centrale di Nuoro, che hanno attivato anche le operazioni di bonifica.

