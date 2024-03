Incendio in un garage nella notte, per domarlo ci sono volute sei ore

Spread the love

Neirone. Una nottata di lavoro per i vigili del fuoco, stanotte. Attorno all’1.40 la chiamata per un incendio a Bescalupo, nella zona di Acqua di Ognio, a Neirone. La scorsa notte, un incendio si è sviluppato in una cantina di una abitazione in località Ognio di Neirone in Val Fontanabuona. A bruciare una sorta di magazzino usato come garage vicino a un’abitazione che ha rischiato di essere minacciata dalle fiamme.

Circa sei ore il tempo impiegato dai pompieri, accorsi con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli e con il supporto di una autobotte dalla sede centrale usciti con due squadre e due autobotti, per avere ragione delle fiamme. Complicato l’arrivo sul posto a causa della stretta strada di accesso. Per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio, facendo sì che non si propagasse all’abitazione e cha la bombola di Gpl coinvolta nell’incendio non esplodesse. Sul posto anche i carabinieri di Torriglia per le indagini del caso.

