Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha ospitato nella tarda mattinata dell’8 marzo, , il convegno “L’evoluzione del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma dalle origini ad oggi – Retrospettiva storica”.

L’evento nasce a fronte del prossimo cambiamento organizzativo che eleverĂ il Comando a struttura di livello dirigenziale generale, consolidando le funzioni di soccorso pubblico e prevenzione incendi con un impianto organizzativo articolato. Un risultato frutto di oltre sessant’anni di evoluzione, affrontati con dedizione e tenacia dagli operatori del Comando.

Ad aprire i lavori il Comandante di Roma, Ing. De Acutis con i saluti alle autoritĂ presenti fra cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio. De Acutis ha voluto poi ringraziare Antonio Pacini a simbolo della giornata di ricordo della storia del Comando di Roma e di tutti coloro che hanno partecipato alla sua organizzazione. A seguire il Vicario, l’Ing. Bianca Maria Cristini, in occasione della ricorrenza della giornata internazionale delle donne ha voluto ricordare come la componente femminile consti di un numero importante di personale, soprattutto nei ruoli direttivi e amministrativi, e come il contributo “rosa” sia stato fondamentale nell’evoluzione e nella crescita del Comando.

Fra gli ospiti è poi intervenuto il Dott. Conso, procuratore di Roma, che ha evidenziato il ruolo strategico di polizia giudiziaria attuato dai Vigili del Fuoco, e di come la Procura della Repubblica tragga beneficio per le proprie indagini dall’attivitĂ investigativa e analitica del Corpo Nazionale nella ricerca delle cause di incendio, doloso o colposo che sia.

Il Capo Dipartimento, prefetto Franceschelli, nel riportare i saluti del Ministro dell’Interno, impossibilitato a intervenire, ha voluto ringraziare chi ha organizzato questo momento simbolico e miliare per la storia del Comando di Roma. Elevare la guida del Comando al ruolo di Dirigente Generale è la giusta conseguenza dell’esperienza e della professionalitĂ espressa negli anni. Una scelta che non si limita alla gerarchia ma che punta al potenziamento dell’organico e dei mezzi. Anche in vista del Giubileo del 2025 che sarĂ la prossima sfida alla quale rispondere con professionalitĂ ed esperienza mettendo però a disposizione le risorse e gli strumenti necessari. “Questo momento di ricordo non deve essere di compiacimento – ha continuato Franceschelli – ma di riflessione sul futuro e sugli impegni da prendere.

Il convegno, moderato dall’Ing. Parisi – giĂ Capo del Corpo Nazionale – ha voluto riflettere su questa evoluzione, attraverso la memoria e le esperienze vissute di personaggi che sono stati protagonisti della storia del Comando: da Pacini a Colcerasa, da Pontecorvo a Garibaldi. Passando poi fra i piĂą recenti Comandanti fra cui l’ing. Abate e l’Ing. Giomi. Gli altri interventi dell’Ing. Agresta e dell’Ing. Bonessio oltre a quelli del Capo Reparto Lupaccini e del D.A. Iacovino hanno illustrato anche elementi piĂą tecnici ed operativi come, ad esempio, l’utilizzo dei droni.

Al termine il Capo del Corpo, ripercorrendo le parole degli interventi precedenti ha commentato come la storia del Comando di Roma e le sue esperienze riassumano di fatto quella del Corpo Nazionale stesso.

E’ stato poi proiettato il video realizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per onorare tutte le donne in occasione dell’8 marzo. “Basta volerlo” è lo slogan con il quale si vuole evidenziare che non ci sono ostacoli di “genere” sia per diventare Vigili del Fuoco che per tutto il resto.

Al termine dell convegno è stato concesso un diploma di benemerenza al Vigile del Fuoco USAR Giorgio Montesano.