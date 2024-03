Roma, ricordata la strage del 7 marzo 1944 a Forte Bravetta in cui morì il vigile del fuoco Antonio Nardi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In occasione del 80mo anniversario della strage del 7 marzo 1944, l’A.N.P.I. provinciale e la sezione ANPI dedicata al vigile del fuoco Antonio Nardi hanno organizzato a Forte Bravetta una cerimonia di commemorazione dei caduti.

Durante il periodo fascista questo luogo era adibito alle esecuzioni delle sentenze di morte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ed è diventato un simbolo delle efferatezze dei nazifascisti.

Alla cerimonia erano presenti il Direttore regionale Ennio Aquilino che, nel suo intervento ha portato i saluti istituzionali del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale e il Comandante di Roma Adriano De Acutis, oltre ai rappresentanti delle altre autorità civili e militari.

Particolarmente toccante la parte finale della manifestazione in cui i nipoti di Antonio Nardi hanno letto due lettere inviate rispettivamente alla madre e ai partenti dal vigile del fuoco prima di essere fucilato.