L’Alto Adige cerca due ispettrici o ispettori antincendio – Domande di partecipazione al corso concorso entro il 5 aprile

Corpo Permanente dei VVF: concorso per ispettori antincendio

Sono 132 gli uomini e 2 le donne che attualmente lavorano per il Corpo Permanente dei Vigili del fuoco presso la caserma di viale Druso 116, a Bolzano.

Si cercano altre due persone che possano entrare a farne parte in qualità di ispettrici o ispettori antincendio.

L’ispettore antincendio non si limita a indagare sulle cause degli incendi, ma è anche responsabile della guida della squadra e della gestione delle operazioni in caso di incidenti gravi come incidenti stradali, incendi di abitazioni, soccorsi in acqua o incidenti con merci pericolose.

Le ispettrici e gli ispettori del Corpo Permanente dei Vigili del fuoco, conosciuti colloquialmente come ufficiali, sono riconoscibili dalla giacca e dall’elmetto rossi.

A ogni ispettrice o ispettore dei VVF è assegnato un settore specifico, dalla sicurezza sul lavoro alla manutenzione della sede e del parco veicoli, dalla gestione della centrale operativa all’acquisto di attrezzature di emergenza, fino alla formazione del personale.

Vi sono anche altri compiti da svolgere, come l’elaborazione di piani operativi, ad esempio quando si lavora al piano nazionale per la ricerca di persone scomparse.



Requisiti per l’ammissione al corso concorso

Prerequisito per la partecipazione al corso concorso è il conseguimento del diploma di maturità presso una scuola secondaria tecnica per il settore tecnologico con specializzazione in meccanica, meccatronica ed energia, trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, costruzioni, ambiente e territorio, geotecnica; oppure presso un istituto professionale per l’industria e l’artigianato con l’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Inoltre, è richiesta un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, idoneità fisica e mentale, attestato di bilinguismo B2 e, per i ladini, il superamento dell’esame di ladino B2, la patente di guida di categoria B e la cittadinanza italiana.



Per informazioni sul profilo professionale è possibile contattare il vicecomandante del Corpo Permanente dei Vigili del fuoco, Andrea Lazzarotto, al numero 0471 415988.

Il bando di concorso è stato pubblicato sulla homepage della Ripartizione Personale della Provincia alla voce Concorsi e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Gli interessati hanno tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 5 aprile 2024 per presentare alla Ripartizione Personale della Provincia la domanda di partecipazione al corso concorso. Le domande possono essere presentate solo online attraverso il portale dedicato.

Informazioni generali sul concorso possono essere richieste all’Ufficio Assunzioni personale, via Renon 13, Bolzano, telefono 0471 411563, e-mail william.pedrazza@provincia.bz.it.