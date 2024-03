VIDEO – 4 vigili del fuoco W.Va. feriti in un incidente con un camion dei pompieri

Spread the love

CONTEA DI WAYNE, Virginia Occidentale – Quattro vigili del fuoco con il VFD della Green Valley sono stati portati in ospedale a seguito di un incidente.

Il conducente del mezzo dei vigili del fuoco ha perso il controllo, facendo precipitare il camion lungo un terrapieno finendo in un torrente.

Secondo la polizia di stato del West Virginia, i quattro vigili del fuoco erano diretti verso un incendio quando si è verificato l’incidente. Un pompiere è stato trasportato in ospedale in elicottero e gli altri tre vigili del fuoco sono stati portati in ambulanza, riferisce WOWK.

Un pompiere è stato dimesso dall’ospedale nella notte con gravi contusioni alla gamba. Gli altri tre vigili del fuoco sono rimasti ricoverati in ospedale in osservazione

