Ladri fanno razzia nella caserma dei vigili del fuoco di Villafranca

Villafranca, ladri nella notte rubano 20mila euro di attrezzature dalla caserma dei vigili del fuoco volontari.

Ignoti ladri hanno visitato nella notte tra martedì e mercoledì scorsi la caserma dei vigili del fuoco volontari di Villafranca, in via Portogallo. Da una prima conta dei danni, sono state sottratte attrezzature utilizzate per il soccorso e i casi di emergenza per un valore di circa 20mila euro.

Ai ladri sono bastati pochi minuti, secondo quanto ricostruito, per introdursi nella caserma e andarsene con la refurtiva, parte della quale è stata recuperata poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villafranca, che stanno conducendo le indagini sul furto.

