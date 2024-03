Forte vento a Palermo, muri crollati su auto parcheggiate

Spread the love

Decine di interventi nella notte dei Vigili del fuoco

ANSA – Le forti raffiche di vento che hanno flagellato anche il capoluogo siciliano nelle scorse ore, infatti, hanno causato danni in diverse zone della città, ma anche in provincia. Muri sono crollati in via Croce Rossa e in via Conte Federico causando danni ad alcune auto in sosta.

Nessuno è rimasto ferito.

Decine le telefonate al centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto: diverse le richieste di intervento per alberi pericolanti, lamiere e tettoie divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti dalle raffiche di vento sino a 90-95 chilometri l’ora. Disagi anche alla circolazione stradale con il traffico in tilt sulla circonvallazione a causa di una porzione di guardrail finita sulla carreggiata. A San Martino, in via Pineta Antica e Cimitero case isolate a causa di un palo della luce caduto. Alberi caduti e danni anche a Cefalù, Termini Imerese, Ficarazzi, Monreale e Carini. Interventi anche incendi di sterpaglie. Stamani sono ancora una decina gli interventi in corso. Oggi la protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Su tutta la Sicilia c’è l’allerta gialla.