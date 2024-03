Lasciato solo nel furgone, a 3 anni si mette al volante e travolge e uccide una bambina di 2 anni

Spread the love

Il padre si allontanato per alcuni minuti e lo ha lasciato da solo, seduto sul seggiolino, all’interno di un furgone pick-up e lui, un bambino di soli 3 anni, si è slacciato, è passato sul posto di guida ed ha azionato il mezzo finendo per travolgere ed uccidere una bambina di 2 anni che era seduta davanti a un chiosco.

Sono questi i contorni di un terribile incidente che sabato 16 marzo è avvenuto a Sacramento, in California, negli Stati Uniti. Nell’istante in cui il veicolo è piombato sulla bimba questa si trovava da sola seduta a un tavolo del chiosco di tacos di proprietà della sua famiglia. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in gravissime condizioni, per la bimba non c’è stato nulla da fare, è morta qualche ora dopo l’incidente.

