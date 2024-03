Streptococco carnivoro, cresce l’allarme: «Centinaia di casi, mortalità al 30%». Cos’è, come si trasmette e i sintomi

Spread the love

Malattia carnivora o del batterio carnivoro. Non è esattamente rassicurante il modo in cui viene definita l’infezione batterica da streptococco A che in qualche raro caso si tramuta nella cosiddetta sindrome da shock tossico streptococcico (Stss), un’infezione che può causare necrosi dei tessuti e che ora spaventa il Giappone. Cresce l’allarme nel Paese, con il governo che ha lanciato un alert dopo un aumento dei casi.

L’allarme del governo giapponese

Il governo metropolitano di Tokyo ha diffuso un alert in seguito a un aumento significativo dei casi di Stss: secondo gli ultimi dati, nel 2024 hanno già superato la metà del totale registrato l’anno scorso. Nella sola capitale se ne contavano 88 al 17 marzo, mentre a livello nazionale 517 secondo quanto riporta ‘The Japan Times’.