Incidente mortale a Mozzate: 36enne travolto da un camion

MOZZATE (CO) – Un incidente ha fatto registrare un decesso al confine tra la provincia di Varese e il comasco, nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, lungo la statale Varesina a Mozzate, all’altezza del civico 136. Un 36enne è rimasto ferito dopo un impatto contro un camion intorno alle 16.30. Le cause del sinistro ancora tutte da indagare, ma immediatamente sul luogo dell’incidente una ambulanza, una automedica, i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri della Compagnia di Cantù.

In volo anche l’elisoccorso, decollato dalla base di Como, ma all’arrivo del velivolo non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Adesso bisognerà ricostruire la dinamica dell’incidente.

