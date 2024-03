Ponte sullo Stretto ed espropri: “Daremo battaglia e non lasceremo le nostre case”

Spread the love

“Siamo angosciati, la notte non dormiamo al pensiero di dover stravolgere le nostre vite”. Usano volutamente parole forti per descrivere il loro stato d’animo i cittadini di Villa San Giovanni che rientrano nel piano di espropri per la realizzazione del ponte sullo Stretto e le opere connesse. Associazioni e movimenti politici dell’area no ponte stanno tranquillizzando gli interessati parlando di tempi lunghi, utili per bloccare il progetto già al centro di un esposto giudiziario.

Ma la volata del governo e la società Stretto di Messina verso l’apertura dei cantieri inizia ora a preoccupare chi vede proprietà e terreni ubicati nelle cartine di tutto quello che verrà abbattuto. In nome di una superiore pubblica utilità, di cui si attende la dichiarazione entro giugno. Pochi mesi, un conto alla rovescia al momento virtuale, ma che allunga un’ombra opprimente sul futuro.

