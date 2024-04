Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

ARDEA – Dalle ore 5 di stamattina i vigili del fuoco sono impegnati con tre squadre a Roma per l’incendio in una discarica abusiva nella zona di Ardea: alta la colonna di fumo nero generata dalle fiamme che stanno interessando pneumatici e rifiuti di vario genere.

Sul posto anche personale di Arpa Lazio per i rilievi ambientali