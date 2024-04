Mezzane; perdono il controllo del quad e finiscono in un dirupo, soccorsi dai vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

.Nel pomeriggio di oggi, 07 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti sulle colline tra Mezzane e Pian di Castagne, nell’Est veronese, per il soccorso di due persone che, dopo aver perso il controllo del quad su cui viaggiavano, erano finiti in un dirupo profondo circa 10 metri.

A dare l’allarme è stato l’uomo che, ferito in maniera lieve è riuscito a raggiungere la strada e allertare i soccorsi.

I vigili de fuoco, partiti dal distaccamento di Caldiero e da Verona dopo aver raggiunto il luogo hanno individuato la donna ferita nel vajo. Approntata una manovra con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) i pompieri si sono calati e, in collaborazione con personale del soccorso Speleo Alpino giunti sul posto, hanno disboscato un area per permettere all’elicottero di Trento emergenza di avvicinarsi, per effettuare il recupero della donna stabilizzata e imbarellata per poi trasportarla presso l’ospedale di Trento.

Successivamente l’elicottero dei vigili del fuoco, giunto da Venezia, ha provveduto al recupero del quad incidentato che, agganciato, è stato trasportato sulla strada.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 19.00.