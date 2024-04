Frana travolge distretto in Indonesia centrale, almeno 15 morti

Spread the love

Sono in corso le operazioni di soccorso in seguito alla frana avvenuta il 14 aprile a Tana Toraja, Sulawesi meridionale. Secondo quanto riferito, forti piogge hanno colpito due villaggi della regione, distruggendo edifici e strade. Le autorità riferiscono che 15 persone sono morte e altre tre risultano ancora disperse. Sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio.

“Un totale di 15 persone sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo essere state sepolte da una frana nel distretto di Tana Toraja della provincia di South Sulawesi”, ha dichiarato l’agenzia locale per la gestione dei disastri. La frana si è verificata ieri sera.

“Secondo quanto riferito dai residenti, risultano ancora due persone scomparse, presumibilmente sepolte sotto i detriti della frana. Tana Toraja e le aree circostanti sono state colpite da forti piogge la scorsa settimana, ha aggiunto.