Cavallo impantanato in un acquitrino, portato in salvo dopo quattro ore

Civitanova Marche, 15 aprile 2024 – Cavallo resta impantanato in un acquitrino pieno di fango, lo salvano i vigili del fuoco. Complesse le operazioni di recupero, andate avanti per ore, ieri a Civitanova. Ma il cavallo sta bene, anche se provato e stanco.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata, verso le 11.45, quando un uomo che era a passeggio col suo cavallo in contrada Castelletta, nelle vicinanze della azienda vinicola Bocca di Gabbia, zona Fontespina, ha chiamato aiuto. Mentre passeggiava, dopo un salto, il cavallo è rimasto impantanato in un acquitrino, pieno di melma, ricoperto da erbe paludose, dal quale non riusciva in alcun modo ad uscire. Il proprietario, dopo essere sceso dalla sella, ha chiamato i vigili del fuoco.

