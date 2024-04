Tragico schianto a Vezza d’Alba

Spread the love

Secondo le prime ricostruzioni un’auto, con a bordo cinque persone, è uscita fuori strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per due passeggeri non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono due donne di nazionalità tedesca. Un ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cuneo con l’elisoccorso, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Altri due invece sono stati ricoverati in codice giallo.

Presenti anche i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, e le forze dell’ordine che dovranno eseguire i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Al momento l’unica cosa certa è che il veicolo, che viaggiava a velocità sostenuta, si è schiantato contro un albero dentro il cortile di un’abitazione a Vezza d’Alba.

https://www.notizie.it/tragico-incidente-in-provincia-di-cuneo-due-morti-e-tre-feriti/