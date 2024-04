SFO2024, Oggi la visita del Capo del Corpo Nazionale Dall’Oppio durante l’esercitazione AIB “SFO2024” a Roma Monelibretti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Stamattina alla Scuola di Formazione Operativa di Roma Montelibretti, la visita del capo del Corpo Dall’Oppio durante l’esercitazione “SFO2024” per la standardizzazione delle tecniche di antincendio boschivo.

Durante la visita è stata fatta una dimostrazione ai monitor dello spegnimento di un incendio dall’alto, con i velivoli del Corpo, per poi andare a vedere, sul campo dell’Esercito, la discesa degli operatori elitrasportati su uno scenario d’incendio per realizzare un attacco diretto alle fiamme con utilizzo di attrezzature leggere, senza l’ausilio di acqua.

Per le squadre in addestramento sono continuate anche oggi le lezioni in aula per la presentazione dell’App Aib Survey123, utile ai DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) per richiedere i mezzi aerei alla Soup, fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche dell’incendio, fare la perimetrazione e avere la posizione delle risorse idriche nella zona. Lezioni anche sulle simulazione tattiche di scenari operativi con uso simbologia SITAC (sand table), finalizzato a scelte strategiche in base alle risorse a disposizione.

Invece per l’attacco alle fiamme dall’alto, prove di addestramento e sganci d’acqua da parte dell’elicottero Erikson S-64 e di un Canadair della flotta aerea del Corpo.