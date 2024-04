Spread the love

Un anziano di 84 anni è morto in casa a causa di un incendio. Il corpo è stato ritrovato carbonizzato dalle fiamme che lo hanno colto di sorpresa mentre si trovava coricato nel suo letto. L’incendio si è sviluppato dall’appartamento dell’uomo di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. I vicini hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco stanno tentando di ricostruire le dinamiche delle fiamme e l’origine del rogo è in fase di accertamento.

Un anziano di 84 anni è stato ritrovato morto nel suo appartamento nel centro storico di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. In un primo momento era stato dichiarato disperso, ma con l’estinguersi delle fiamme è stato scoperto un corpo carbonizzato

Questo era ancora nel proprio letto. L’anziano è stato colto di sorpresa dalle fiamme che nella notte hanno divorato l’abitazione. Il personale del 118 ha constatato la morte. Il corpo sarà sottoposto a ulteriori controlli per accertarsi della causa principale di morte. I risultati potrebbero aiutare i vigili del fuoco a capire le dinamiche delle fiamme.

https://notizie.virgilio.it/morto-in-casa-nell-incendio-a-san-giorgio-jonico-vicino-taranto-sorpreso-dalle-fiamme-trovato-nel-suo-letto-1615749