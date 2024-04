Modica, mucca in un burrone salvata con elicottero Vigili del fuoco

Spread the love

Una mucca, precipitata in un burrone in contrada Gisirella, a Modica, è stata salvata con l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato per qualche ora il cielo della città in cerca della mucca.

Dopo averla individuata, i vigili del fuoco si sono calati sul posto: hanno dovuto prima imbracarla con apposite funi di sicurezza, sedarla con l’aiuto di un veterinario, e poi sollevarla con l’ausilio del gancio baricentrico. La mucca è stata, quindi, riconsegnata all’allevatore che aveva chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

https://www.nuovosud.it/articoli/236782-cronaca-ragusa/modica-mucca-un-burrone-salvata-con-lelicottero-dei-vigili-del-fuoco