Auto si ribalta e finisce nel fossato: automobilista bloccato nel mezzo, è grave

La macchina si ribalta nel fosso e l’automobilista, un giovane di 32 anni di Latisana, rimane bloccato nel veicolo. E’ ferito e parzialmente immerso nell’acqua. Per soccorrerlo arrivano gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e due squadre dei vigili del fuoco.

L’incidente è accaduto nelle prime ore di giovedì 18 aprile a Latisana, lungo la strada regionale 354 he porta a Lignano (e che infatti in quel tratto si chiama via Lignano Sud).

I vigili del fuoco hanno aiutato la persona ferita a uscire uscire dall’abitacolo e l’hanno affidata alle cure di medici e infermieri . Il ferito era in condizioni serie, in quanto aveva riportato diversi traumi e la sua temperatura corporea era scesa sensibilmente perché, come detto, era rimasto in parte nell’acqua. Il paziente è stato poi accompagnato all’ospedale di Udine.

– Messaggero Veneto (gelocal.it)