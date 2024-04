Ottocento tonnellate di pneumatici smaltite nel Torinese

Spread the love

ANSA – Sono in corso le operazioni di smaltimento di circa ottocento tonnellate di pneumatici stoccati in un deposito del Torinese, già sottoposti a sequestro nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Ivrea.

Nelle operazioni sono impegnati i funzionari del reparto antifrode dell’ufficio delle dogane di Torino, insieme ai carabinieri della stazione di Caselle Torinese, ai tecnici dell’Arpa Piemonte e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Torino.



Grazie ai riscontri dalla banca dati antifrode dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all’istituto della cooperazione amministrativa in materia doganale con la Svizzera, la partita di pneumatici, che erano stati dichiarati falsamente come usati, sono stati intercettati.

Dalle indagini è poi emerso che i pneumatici importati erano a tutti gli effetti rifiuti speciali.

Nel sito di stoccaggio sono depositati anche altri pneumatici sequestrati dai carabinieri e tecnici Arpa risultati anch’essi frutto di operazioni illecite.