Massiccio intervento dei vigili del fuoco in via Marco Ulpio Traiano, in zona Portello a Milano, nel primo pomeriggio di giovedì. Ad andare a fuoco un tostapane. L’incendio è stato contenuto e l’allarme è rientrato poco dopo. Sul posto anche due ambulanze del 118.

