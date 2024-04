Spread the love

Nessun posto è sicuro per i minori dei Territori palestinesi occupati. Sarebbero almeno 24 i bambini uccisi in 3 giorni di violenza nei Territori palestinesi occupati, tra cui 21 avrebbero perso la vita in seguito ad alcuni attacchi aerei a Rafah, e almeno tre bambini sarebbero morti durante raid delle forze israeliane in un campo profughi a Tulkarem in Cisgiordania.

Nei Territori palestinesi occupati, gli ultimi giorni sono stati particolarmente drammatici in un contesto già caratterizzato da crescente morte e distruzione. L’escalation di violenza arriva mentre i civili sia a Gaza che in Cisgiordania sono sempre più indifesi, e i bambini vengono uccisi a un ritmo devastante in tutti i Territori palestinesi occupati. Il 2023 è diventato l’anno più letale mai registrato per i bambini palestinesi in Cisgiordania: già a settembre erano 38 i bambini morti. Attualmente, dal settembre 2023, il bilancio sale ad almeno 116 bambini uccisi in Cisgiordania

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/territori-palestinesi-occupati-24-bambini-uccisi-3-giorni