Cambio al comando dei vigili del fuoco di Pisa Giangiobbe prende il posto di Ciannelli
Pisa, 23 giugno 2026 – Cambio al vertice del comando dei vigili del fuoco di Pisa. Giovedì 25 giugno, nella sede centrale di via Giacomo Matteotti, si terrà la cerimonia ufficiale di avvicendamento tra il dirigente superiore Nicola Ciannelli e il primo dirigente Antonio Giangiobbe.
Dopo 6 anni alla guida del comando provinciale pisano, Ciannelli lascerà la Toscana per assumere l’incarico di dirigente referente dell’Ufficio del Soccorso Pubblico, della Protezione Civile e della Difesa Civile presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco del Lazio. Alla guida del comando di Pisa arriverà Antonio Giangiobbe, proveniente dal comando provinciale di Isernia
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