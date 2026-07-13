Francia, incendio nella foresta di Fontainebleau vicino a Parigi: 900 persone evacuate. «Potrebbe essere doloso»

L’incendio nella foresta di Fontainebleau, vicino a Parigi, che ha bruciato quasi 800 ettari e ha reso necessaria l’evacuazione di 900 persone, potrebbe essere «di origine dolosa». Lo ha dichiarato il ministro degli Interni francese Laurent Nunez, spiegando che l’incendio boschivo è divampato in diversi punti».

Sul rogo è in corso un’indagine affidata alla gendarmeria nazionale e ha richiesto l’intervento di «500 vigili del fuoco». Il rogo è stato appiccato da «due punti su entrambi i lati dell’autostrada A6 e circa dieci punti di origine entro un raggio di 1.000 metri, il che fa pensare a un incendio doloso», ha detto Nunez. Gli 800 ettari bruciati «rappresentano poco meno del 5% dell’intera foresta, il che è molto significativo.

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