VIDEO – Incendio distrugge il capannone dell’azienda del sindaco di Malo. «Intimidazione mafiosa»

Un incendio, quasi certamente di origine dolosa viste le taniche di benzine ritrovate sul posto, ha distrutto un capannone dell’azienda del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, in via Europa a Isola Vicentina. Il rogo ha provocato danni ingentissimi, rendendo il fabbricato completamente inagibile e distruggendo gran parte delle attrezzature presenti all’interno.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza. In via Europa sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, che sono state impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e di bonifica, concluse soltanto in mattinata. L’incendio ha interessato un capannone, sede di un’autofficina specializzata nella vendita e sostituzione di pneumatici, coinvolgendo il deposito presente all’interno.

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