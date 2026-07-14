VIGILI DEL FUOCO DI COMO

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Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 10 a Lomazzo in via Cavour per segnalazione incendio batteria in una azienda all’interno del compendio ComoNext.

Durante una fase di assemblaggio si è verificata la fuoriuscita di fumo ed aumento di temperatura da una batteria al litio. I lavoratori hanno prontamente utilizzato mezzi di estinzione a portata di mano attivando la chiamata dei soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo giunti in posto hanno poi immerso in acqua la batteria all’aperto disponendo l’allontanamento da materiali combustibili e la delimitazione dell’area in attesa dello smaltimento in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte

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Nella prima mattinata odierna, alle ore 04:30, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Como, provenienti dal distaccamento di Appiano Gentile, sono intervenute nel comune di Solbiate con Cagno, in via Molino del Trotto, per l’incendio di un’autovettura.

Il veicolo, per cause in fase di accertamento ha impattato contro il guard rail a bordo carreggiata, prendendo successivamente fuoco.

All’arrivo dei soccorritori l’occupante del mezzo non era presente sul posto.

Sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di competenza e gli accertamenti del caso

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Nesso ore 08.25 del 13 luglio – intervento di soccorso tecnico urgente per una donna turista olandese caduta in casa, in abitazione a Nesso zona orrido.

In posto i vigili del fuoco del comando di Como con specialisti SAF e soccorso nautico Como. La donna stabilizzata da 118 è stata portata ad un pontile zona Faggeto Lario per estrazione con ambulanza