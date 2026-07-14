martedì, Luglio 14, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio di un capanno agricolo adiacente a un’abitazione.

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI PESARO-URBINO

MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 5:30 a Montemaggiore al Metauro per l’incendio di un capanno agricolo adiacente a un’abitazione.
Sul posto hanno operato la squadra del distaccamento di Fano con due autobotti, supportata da personale e mezzi del Comando di Pesaro.
Una persona è stata evacuata dall’abitazione e affidata al personale sanitario del 118, che l’ha trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.
Le squadre VVF hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

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