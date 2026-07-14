VIGILI DEL FUOCO DI PESARO-URBINO

MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 5:30 a Montemaggiore al Metauro per l’incendio di un capanno agricolo adiacente a un’abitazione.

Sul posto hanno operato la squadra del distaccamento di Fano con due autobotti, supportata da personale e mezzi del Comando di Pesaro.

Una persona è stata evacuata dall’abitazione e affidata al personale sanitario del 118, che l’ha trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le squadre VVF hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.