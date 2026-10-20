Il Direttore regionale dei Vigili del fuoco del Lazio in visita al comando di Viterbo

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di martedì 20 ottobre il Comando dei Vigili del fuoco di Viterbo ha accolto il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, ing. Enrico Porrovecchio.

Dopo una visita agli ambienti della nuova sede di via Cassia, inaugurata lo scorso 12 febbraio, il Direttore Regionale, accompagnato dal Comandante provinciale ing. Mauro Caprarelli in veste di padrone di casa, ha poi incontrato il personale, cui ha rivolto un caloroso saluto esprimendo profonda gratitudine per l’elevata professionalità e l’impegno costante dimostrati dai Vigili del fuoco di Viterbo nell’espletamento della quotidiana attività.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di autentica cordialità, il Direttore Regionale ha posto l’accento su alcuni pilastri fondamentali della vita e della missione del Corpo nazionale. In primo luogo, ha sottolineato la centralità del fattore umano nell’espletamento dei complessi compiti istituzionali che il personale è chiamato a svolgere ogni giorno a favore della collettività. Ha poi ribadito l’importanza dell’attività formativa, imprescindibile non solo per assicurare la piena riuscita degli interventi di soccorso, ma anche per garantire la massima sicurezza degli operatori. Infine, ha richiamato il valore essenziale del lavoro di squadra, fattore essenziale nell’attività dei Vigili del fuoco che può esprimersi al meglio solo all’interno di un ambiente di lavoro coeso e sereno.

Al termine dell’incontro il Direttore Regionale ha lasciato la sede di via Cassia in compagnia del Comandante Caprarelli per proseguire gli impegni istituzionali della giornata con la visita a S.E. il Prefetto di Viterbo, dott. Sergio Pomponio.