Santa Marinella, incendio in un ricovero attrezzi: i Vigili del fuoco evitano che le fiamme raggiungano l’abitazione e un serbatoio GPL

Incendio questa mattina, 20 ottobre 2026, a Santa Marinella, dove un ricovero attrezzi in legno situato nel giardino di un’abitazione è stato avvolto dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia ha impedito che il rogo si propagasse alla casa adiacente e, soprattutto, a un serbatoio di GPL presente nelle immediate vicinanze..

Sul posto sono giunti rapidamente gli uomini della caserma Bonifazi di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17. Le squadre hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, rese particolarmente difficoltose dalla presenza di numerosi materiali stipati all’interno del manufatto.

Durante l’intervento, i Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza una bombola di GPL coinvolta dalle fiamme, evitando ulteriori rischi.

Grazie alle operazioni di estinzione e messa in sicurezza, l’incendio è stato circoscritto alla struttura interessata, senza coinvolgere l’abitazione vicina.

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