Messina. Panico al rione Taormina, dove due baracche vanno a fuoco. I Vigili del Fuoco salvano un uomo rimasto intrappolato

Notte di fuoco al rione Taormina, una delle popolose zone di Messina dove ancora ‘resistono’ le baracche che l’azione di risanamento non ha ancora demolito.

Due tra queste, intorno alle 23 di ieri sera sono andate in fiamme. Salva la famiglia che abitava una della baracche incendiate; nell’altra, invece, è stato necessario che i Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, ponessero in salvo un uomo rimasto intrappolato all’interno.

Due Vigili del fuoco hanno tagliato le grate poste a protezione della baracca col moto troncatore e sono riusciti a portarlo all’esterno, dove è stato affidato al personale medico di un’ambulanza.

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