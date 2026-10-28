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Incendio in un laboratorio di ortopedia a Milano: soccorsi e forze dell’ordine sul posto

Il Faro

ttimi di paura nella mattinata di mercoledì in via Padova a Milano, dove un incendio è divampato all’interno di un laboratorio ortopedico – “Ortopedia Garibaldi” – situato al civico 51. L’allarme è scattato poco dopo le ore 11, mobilitando immediatamente un imponente dispiegamento di soccorsi e forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei vigili del fuoco con cinque squadre, impegnate nelle operazioni per cercare di spegnere le fiamme e nella messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante.

La centrale operativa dell’Areu ha inviato tre equipaggi tra ambulanze e un’automedica, coordinando i soccorsi in codice rosso a titolo precauzionale. Il rogo, avvenuto all’interno del laboratorio dove si assemblano protesi, non avrebbe provocato feriti, né intossicati.

Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza dei residenti, l’area è stata delimitata dalle pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale, che si stanno occupando anche della gestione della viabilità e dei primi rilievi per stabilire le cause dell’incendio.

https://www.milanotoday.it/cronaca/incendio/via-padova-laboratorio-ortopedico-oggi.html
© MilanoToday

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