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Incidente tra 4 mezzi pesanti in A22. Groviglio di lamiere sull’autostrada

Il Faro

ALA. Scontro tra più mezzi pesanti lungo l’A22. Attivata la macchina dei soccorsi. Due autisti sono incastrati nelle cabine. Si registrano code e rallentamenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.45 di oggi, mercoledì 28 ottobre, lungo l’autostrada del Brennero all’altezza della località Marani tra i caselli di Rovereto Sud e Ala/Avio in direzione di Verona.

Si è verificato, secondo le prime informazioni, un tamponamento tra più camion, sarebbero quattro i mezzi pesanti coinvolti nell’incidente con due autisti che sono bloccati nei veicoli. 

Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi: ambulanze della Stella d’Oro e dei volontari Orsa Maggiore, vigili del fuoco di Ala, con il supporto dei permanenti di Trento e dei corpi di Mori e Rovereto, addetti dell’A22 e polizia stradale.

E’ decollato anche l’elicottero con a bordo l’equipe medica d’urgenza.

L’area è stata isolata e messa in sicurezza mentre sono in corso le operazioni dei soccorritori, con le pinze idrauliche, per liberare gli autisti rimasti incastrati tra le lamiere.

E’ il secondo grave incidente sull’A22 in due giorni

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/groviglio-di-lamiere-tra-piu-mezzi-pesanti-sulla22-autisti-incastrati-nelle-cabine-e-decollato-lelicottero-traffico-completamente-bloccato

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