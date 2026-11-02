martedì, Novembre 3, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Cercatori di funghi: consigli pratici per la sicurezza nei boschi – Conferenza stampa al comando

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Il 19 ottobre, presso il Comando dei Vigili del fuoco di Lucca, si è svolto un incontro con la stampa dedicato alla sicurezza dei cercatori di funghi, con la partecipazione dei Vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.

Ogni autunno numerosi cercatori di funghi, anche esperti, perdono l’orientamento nei boschi della provincia. Per prevenire situazioni di pericolo, nel Comando è stato illustrato un vademecum con 11 regole fondamentali.

Prima di partire è importante controllare le previsioni meteo, evitare le uscite in caso di allerta, preferire la compagnia di altre persone e comunicare a qualcuno il percorso previsto e l’orario di rientro. Occorre inoltre valutare le proprie condizioni fisiche, portare un cellulare carico e, possibilmente, utilizzare app di geolocalizzazione come GeoResQ.

Durante l’escursione è necessario restare sui sentieri segnalati, indossare scarpe adeguate e abiti ben visibili, portare acqua, torcia, fischietto e coperta termica. È inoltre fondamentale programmare il rientro con largo anticipo rispetto al tramonto.

In caso di difficoltà, bisogna mantenere la calma, fermarsi e chiamare il Numero Unico di Emergenza 112, preferibilmente tramite l’app “Where ARE U”, che trasmette la propria posizione. Chi attende il rientro a casa deve segnalare tempestivamente eventuali ritardi, senza aspettare che la situazione peggiori.

Il soccorso migliore è quello che non serve.

Potrebbe anche interessarti

PROCESSO. Al via a Matera il procedimento per la morte dei vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

Il Faro

Interventi nelle Marche

Il Faro

 Campionato Italiano Interforze di Tiro con l’Arco 2026 dal 16al 20 novembre 2026.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *