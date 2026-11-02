Cercatori di funghi: consigli pratici per la sicurezza nei boschi – Conferenza stampa al comando

VIGILI DEL FUOCO

Il 19 ottobre, presso il Comando dei Vigili del fuoco di Lucca, si è svolto un incontro con la stampa dedicato alla sicurezza dei cercatori di funghi, con la partecipazione dei Vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.

Ogni autunno numerosi cercatori di funghi, anche esperti, perdono l’orientamento nei boschi della provincia. Per prevenire situazioni di pericolo, nel Comando è stato illustrato un vademecum con 11 regole fondamentali.

Prima di partire è importante controllare le previsioni meteo, evitare le uscite in caso di allerta, preferire la compagnia di altre persone e comunicare a qualcuno il percorso previsto e l’orario di rientro. Occorre inoltre valutare le proprie condizioni fisiche, portare un cellulare carico e, possibilmente, utilizzare app di geolocalizzazione come GeoResQ.

Durante l’escursione è necessario restare sui sentieri segnalati, indossare scarpe adeguate e abiti ben visibili, portare acqua, torcia, fischietto e coperta termica. È inoltre fondamentale programmare il rientro con largo anticipo rispetto al tramonto.

In caso di difficoltà, bisogna mantenere la calma, fermarsi e chiamare il Numero Unico di Emergenza 112, preferibilmente tramite l’app “Where ARE U”, che trasmette la propria posizione. Chi attende il rientro a casa deve segnalare tempestivamente eventuali ritardi, senza aspettare che la situazione peggiori.

Il soccorso migliore è quello che non serve.