martedì, Novembre 3, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – COMICS & GAMES 2026: Vigili del Fuoco a garanzia della sicurezza della 60° edizione

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

LUCCA – Si è conclusa la 60° edizione di Lucca Comics & Games, come ogni anno i vigili del fuoco di Lucca hanno garantito presidio antincendio, la prevenzione e la gestione del soccorso a tutela delle migliaia di visitatori. Il dispositivo di sicurezza è stato coordinato sul campo attraverso la presenza nel Centro di Gestione dell’Evento e l’allestimento di un Posto di Comando Avanzato (PCA).
A cornice del dispositivo di soccorso, per la prima volta il Corpo nazionale è stato presente anche con spazi dedicati al pubblico: nel Cortile degli Svizzeri, con l’esposizione di droni di ultima generazione, visori e attrezzature da soccorso tra fumetto e innovazione; sul Baluardo San Frediano, con il percorso didattico di Pompieropoli per i più piccoli e l’esposizione dei mezzi storici e di nuova fornitura.

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