Presentata una proposta emendativa all’articolo 98 del disegno di legge di bilancio
VIGILI DEL FUOCO – COMUNICATO SINDACALE
Amministrazione risponde alla UIL FP VVF: «sul piano strettamente tecnico, sarà presentata una proposta emendativa all’articolo 98 del disegno di legge di bilancio per I ‘anno 2027 e per il triennio 2027-2029 che ricomprenda anche il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra i destinatari delle misure previste per gli altri corpi di polizia, la cui copertura finanziaria ivi prevista dovrà essere ovviamente valutata a livello politico»