sabato, Novembre 7, 2026
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Decreti e circolariVigili del fuoco

Presentata una proposta emendativa all’articolo 98 del disegno di legge di bilancio

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – COMUNICATO SINDACALE

Amministrazione risponde alla UIL FP VVF: «sul piano strettamente tecnico, sarà presentata una proposta emendativa all’articolo 98 del disegno di legge di bilancio per I ‘anno 2027 e per il triennio 2027-2029 che ricomprenda anche il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra i destinatari delle misure previste per gli altri corpi di polizia, la cui copertura finanziaria ivi prevista dovrà essere ovviamente valutata a livello politico»

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