VVF: Internazionale -Mobilitazione Vigili del Fuoco Bruxelles Intervento unitario Cgil Cisl Uil

sabato, Novembre 7, 2026
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VIGILI DEL FUOCO – COMUNICATO SINDACALE

Al Parlamento Europeo di Bruxelles, dopo una manifestazione molto partecipata che ha visto la presenza dei Vigili del Fuoco provenienti da tutta Europa, promossa da EPSU – Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici, la voce delle lavoratrici e dei lavoratori del soccorso italiano è arrivata nelle istituzioni europee.
Il  Referente nazionale per la Salute e Sicurezza FP CGIL VVF,  Nunzio De Nigris, in rappresentanza anche di Fns CISL e UIL PA VVF, ha portato all’attenzione del Parlamento Europeo temi fondamentali: la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro di donne e uomini che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri.

Un momento importante per dare dimensione europea alle rivendicazioni dei Vigili del Fuoco e ribadire che dietro ogni intervento ci sono lavoratrici e lavoratori che meritano riconoscimento, prevenzione, tutele concrete e condizioni di lavoro adeguate.
La sicurezza di chi soccorre è una condizione indispensabile per garantire la sicurezza di tutti.

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