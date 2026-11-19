Clamorosa spaccatura nella maggioranza di Governo sulla proposta di dimezzare il prezzo dei libri scolastici e universitari in formato digitale. Forza Italia ha votato insieme alle opposizioni contro il parere sull’emendamento presentato da Fratelli d’Italia al decreto Scuola, così determinando la sconfitta del fronte favorevole alla misura nella Commissione Bilancio del Senato.

Il risultato della votazione, avvenuta oggi, 19 novembre 2026, è stato di 12 voti contrari e 11 favorevoli. Uno scarto minimo, ma politicamente significativo, perché segna una divisione all’interno della coalizione che sostiene il governo guidato da Giorgia Meloni. E proprio ieri la sorella Arianna, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, si era spesa a favore della misura, affermando che porterebbe a un risparmio medio di 200 euro per ogni famiglia impegnata nell’acquisto di testi scolastici e universitari.

La proposta, di cui abbiamo parlato ieri, prevedeva l’obbligo per le case editrici di mettere a disposizione degli studenti una versione digitale dei manuali scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente edizione cartacea. L’iniziativa era già comparsa nella Legge di Bilancio 2027, ma era stata successivamente stralciata perché estranea alla materia della manovra finanziaria. Fratelli d’Italia aveva quindi deciso di ripresentarla attraverso il decreto Scuola.

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