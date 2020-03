Stop udienze fino al 15 aprile e aiuti lavoro e famiglie: ecco il decretone

Please follow and like us:

studiocataldi.it

di Lucia Izzo – Il Consiglio dei Ministri è al lavoro sul decreto legge “salva-economia” che comprende un pacchetto di misure economiche indispensabili per affrontare la situazione emergenziale in Italia provocata dalla diffusione del virus COVID-19.Come appreso dall’ultima bozza al vaglio del pre-consiglio (in corso) il “Decretone” dovrebbe contenere anche norme sulla giustizia, come il differimento ulteriore delle udienze al 15 aprile.Lo stanziamento è lievitato fino a 18 miliardi per far fronte alle situazioni drammatiche che hanno coinvolto l’economia italiana. Per questo il “Decretone” prevede numerosissime misure economiche spalmate su quattro macro aree ovvero: sanità, lavoro, aiuti per famiglie e imprese, rinvio scadenze fiscali. L’esecutivo punta a un provvedimento che trovi ampia condivisione tra tutte le forze politiche.