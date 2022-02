Occidente scettico sul ritiro delle divisioni russe davanti ai confini dell’Ucraina

Spread the love



Mosca ha annunciato la fine delle esercitazioni militari in Crimea dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un’invasione dell’Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le brigate stanno tornando alle rispettive guarnigioni. I reparti del distretto militare meridionale, che hanno completato le esercitazioni tattiche, stanno tornando in treno alle basi. Il Cremlino non ha specificato l’entità o la tempistica del ritiro.

Intanto il segretario generale della Nato Stoltenberg sfoggia il suo scetticismo e dichiara “Finora non abbiamo visto alcuna de-escalation sul terreno. Al contrario, sembra che la Russia continui le manovre militari e non abbiamo ricevuto risposta a un documento scritto o proposte scritte che abbiamo inviato alla Russia il 26 gennaio in cui si delineano i temi e gli argomenti su cui gli alleati della Nato sono pronti a sedersi e discutere con la Russia per cercare di trovare un accordo politico d’ora in avanti”.