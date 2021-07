Rigorosamente Italia, azzurri in finale

Spread the love



Decidono i rigori, gli errori di Olmo e Morata, quello di Locatelli per l’Italia. Jorginho resta freddo e glaciale, spiazza il portiere spagnolo e l’Italia va in finale. Con tanto pathos. Emozioni a mille in una partita difficile. Meglio gli spagnoli per lunghi tratti. Ma nel calcio vince chi segna. Chiesa porta avanti l’Italia che manca l’occasione per chiuderla e Morata la punisce. Vince l’Italia (5-3 finale) che adesso aspetta la prossima avversaria, che uscirà da Inghilterra-Danimarca di domani.