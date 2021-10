Terremoto, scossa di magnitudo 3 nel Milanese: niente danni o feriti

Spread the love



tg24.sky.it –

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata, la scorsa notte, nel Milanese. Il sisma non ha provocato alcun danno e in pratica è stato soltanto rilevato dai sismografi. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno all’1:45 per una scossa con epicentro a Carpiano, comune del Milanese che si trova nel Parco Agricolo Sud al confine con la Provincia di Lodi. L’origine del piccolo sisma è stato localizzato a circa 34 chilometri sottoterra.